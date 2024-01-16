الرياضة

في أمم آسيا.. المنتخب التايلاندي يتخطى قيرغيزستان بثنائية

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1445 هـ      16 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق المنتخب التايلاندي فوزًا مستحًقا على نظيره منتخب قيرغيزستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا- قطر 2023.

أحرز هدفي منتخب تايلاند لاعبه سوباشاي شايديد في الدقيقتين 26 و49، في مباراة سيطر فيها منتخب تايلاند على معظم فتراتها، وسجل هدفين وأهدر أكثر من فرصة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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