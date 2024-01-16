في أمم آسيا.. المنتخب التايلاندي يتخطى قيرغيزستان بثنائية

محمود العوضي- جدة
حقق المنتخب التايلاندي فوزًا مستحًقا على نظيره منتخب قيرغيزستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا- قطر 2023.
أحرز هدفي منتخب تايلاند لاعبه سوباشاي شايديد في الدقيقتين 26 و49، في مباراة سيطر فيها منتخب تايلاند على معظم فتراتها، وسجل هدفين وأهدر أكثر من فرصة.
⚽️🇹🇭 منتخب تايلاند يفتتح التسجيل عن طريق سوباتشاي تشايديد
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📱 https://t.co/alkogGuf3u#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #تايلاند_قيرغيزستان #AsianCup2023 pic.twitter.com/wilJRNssvS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024
⚽️🇹🇭 المنتخب التايلاندي يضيف الهدف الثاني
📺 شاهد المباراة مباشرةً على beIN ASIAN CUP 1
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/D3TVUIzrg7
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #تايلاند_قيرغيزستان#AsianCup2023 pic.twitter.com/HdWQOzwZ7Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024