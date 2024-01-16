الرياضة غداً … انطلاق بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء

الرياض ـ هاني البشر

تنطلق غداً الأربعاء بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء بنسختها الثالثة، في قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو، التي تستمر حتى20 من يناير الجاري، ما يعد الجماهير ومحبي البولو بأروع اللحظات الحماسية والأجواء التنافسية عالمية المستوى. وتستهلّ البطولة منافساتها يوم غد، بمواجهة فريقي “السعودية” و “ساب” عند الساعة 1:15 ظهراً، تليها مواجهة فريق “العُلا” وفريق “دادان” عند الساعة 2:50 ظهراً. فيما تحتضن منافسات بعد غد الخميس فريقا “تيماء” و “بنتلي” عند الساعة 1:15 ظهراً، بينما يواجه فريق “خيبر” نظيره فريق “ريتشارد ميل” بأجواء مشتعلة في تمام الساعة 2:50 ظهراً. ويُنهي أبرز اللاعبين والأسماء اللامعة في عالم البولو استعداداتهم للمنافسات الشيقة التي تستضيفها في العُلا، حيث تُعتبر هذه البطولة هي أول بطولة بولو منظمة تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها. ويشارك في البطولة نخبة من نجوم العالم في اللعبة، يتقدمهم أدولفو كامبياسو وخوان مارتن نيرو بالإضافة لديفيد ستيرلينج وبابلو ماكدونو إلى جانب بوروتو كامبياسو، فضلاً عن اللاعبات المتميزات نينا كلاركين وليا سالفو وميا كامبياسو. إضافة إلى خمسة فرسان سعوديين يتقدمهم الامير سلطان بن خالد الفيصل والامير سلمان بن منصور ورمزي عداس وفيصل ابو نيان ومحمد العظم وحسام زواوي ونور ابو خضراء. وتجمع منافسات البطولة، التي تستمر لأربعة أيام، بين فنون الفروسية والمهارات الرياضية والسرعات العالية في أجواء حماسية لا مثيل لها، جاعلة منها حدثاً بارزاً يستحق الحضور.