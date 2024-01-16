شاهد | ناميبيا تصعق تونس وتحقق انتصارًا تاريخيًا

حقق منتخب ناميبيا فوزًا تاريخيًا على حساب تونس بهدف نظيف الثلاثاء، ضمن افتتاحية مباريات المنتخبين في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

سجّل الجناح المخضرم لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ديون هوتو (33 عامًا) هدف الانتصار القاتل لمنتخب ناميبيا في الدقيقة 88 من تصويبة متقنة.

بفوزه على تونس، يكون منتخب ناميبيا قد حقق أول انتصار في تاريخ مشاركاته على مستوى مسابقة كأس أمم إفريقيا، حيث تعد نسخة كوت ديفوار الرابعة له.

تتصدر ناميبيا المجموعة مؤقتًا لحين معرفة نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة الخامسة، بين منتخبي جنوب إفريقيا ومالي بعد قليل.

شاهد هدف فوز ناميبيا على تونس 1-0