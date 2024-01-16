الرياضة رالي داكار السعودية 2024.. فان بيفرين يفوز بالمرحلة التاسعة لفئة الدراجات النارية

الرياض – هاني البشر هيمن سائقو فريق “مونستر إنرجي هوندا” على جميع مراكز منصة التتويج في المرحلة التاسعة اليوم، بعدما حقّق الفرنسي أدريان فان بيفرين الفوز بالمرحلة مسجلاً الانتصار الثاني له هذا العام والخامس في مسيرته. وافتتح دراج هوندا معظم المسار واسترجع 5 دقائق و36 ثانية كمكافآت زمنية، ليختتم المرحلة في المركز الأول أمام الأمريكي ريكي برابك وبفارق 42 ثانية، بينما كان المركز الثالث من نصيب التشيلي بابلو كوينتانيا بفارق 4 دقائق و29 ثانية، فيما حلّ الأسترالي توبي برايس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” في المركز الرابع، وأنهى البتسواني روس برانش دراج فريق “هيرو” اليوم خامساً. وعلى صعيد الترتيب العام، عزّز ريكي برابك متصدر الترتيب تقدّمه على روس برانش في المركز الثاني إلى 7 دقائق و9 ثوان مع نهاية اليوم، في حين تقدّم فان بيفرين في الترتيب إلى المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و16 ثانية عن زميله الأمريكي وتراجع التشيلي إغناسيو كورنيخو إلى المركز الرابع، وحافظ الأرجنتيني كيفين بينافيديس على مركزه الخامس، والأسترالي توبي برايس في المركز السادس.