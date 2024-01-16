المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة لدعم المصورين

الرياض : البلاد

أعلن المنتدى السعودي للإعلام، في نسخته الثالثة، إطلاق مبادرة لدعم المصورين، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله المالي “كافد”.

وتتيح المبادرة للمصورين المسجلين في المنتدى، الاستفادة من مجموعة من الخدمات التي يقدمها “كافد” للمصورين، منها الوصول الكامل إلى المركز على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، وإصدار تصريح التصوير خلال 72 ساعة، وخدمات إدارة المرافق والحشود، وغيرها من الخدمات التي تسهل عمل المصورين.كما تتيح المبادرة للمصورين الاستفادة من معالم “كافد” للخروج بلقطات وصور تدعم أعمالهم، مثل “الوادي” وهو عبارة عن منطقة خضراء مفتوحة تستوحي مفهومها من الوديان الصحراوية، حيث تنخفض بمقدار 5.5 م عن مستوى الشارع لتوفر تدفقاً طبيعياً من الهواء البارد، والمنطقة مخصصة للمشاة في كافد، ومصممة لاستضافة الأنشطة والعروض المؤقتة.

ومن المعالم المميزة مسجد كافد، الذي يتميز بموقعه الفريد الذي يتوسط المباني الرئيسة الأخرى في المشروع، كأحد التحف المعمارية التي يحتضنها كافد، ويتفرد بتصميمه الهندسي من جميع الزوايا والمستوحى من زهرة الصحراء التي تنمو في شبه الجزيرة العربية.

وتشمل معالم “كافد” التي يمكن للمصورين الاستفادة منها المنطقة المالية، التي تمتد مبانيها المكتبية على مساحة 430,000 م، وتضم أعلى 6 أبراج في مدينة الرياض، و4 مراوح ضخمة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المصارف والشركات والمؤسسات المالية، وكذلك المطاعم ومتاجر التجزئة، مع منطقة اجتماعية مخصصة للراحة.

ويعد مركز مؤتمرات كافد من المعالم المميزة، حيث يحاكي تصميمه المبتكر انسجامه مع طبيعة بيئة المملكة الصحراوية، وهو من أكبر مراكز المؤتمرات في الرياض بمساحة 28,000م، ويضم قاعة متعددة الاستخدامات تستوعب 600 شخص، وقاعات حفلات واجتماعات، وساحات وحدائق خارجية، وقاعة سينمائية.

يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، يعقد خلال الفترة من 20 – 21 فبراير المقبل، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، وبحضور أكثر من 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية.