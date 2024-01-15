بعد تعرضها لحادث في صحراء الربع الخالي.. مها الحملي تنسحب من رالي داكار السعودية 2024

البلاد- جدة
تعرضت السائقة السعودية” مها الحملي” لحادث أليم قبل نهاية المرحلة السادسة أي بعد 8 أيام من بداية رالي داكار السعودية 2024؛ حيث اصطدمت مركبتها بأحد الكثبان الرملية ما تسبب بتحطم مركبتها، وخروجها سالمة- ولله الحمد- حيث لم تصب إلا بعدة رضوض في الجسم.
وقالت الحملي: ” الحمد لله، لقد كان حادثا أليما ومرعبا للغاية! وأشكر البطل السعودي هاني النومسي، الذي توقف في وقت الحادث وترك مركبته، وتدخل لإنقاذي أنا وملاحي، حتى وصول مروحية الطوارئ وفرق الإنقاذ. الحمد لله أولا وأخيرا. وقدر الله وماشاء الله فعل”.
وبعد وصولها إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض لإجراء الفحوصات اللازمة، كان في انتظارها سمو الأميرة الدكتورة عهد بنت الحسن آل سعود رئيسة الإدارة الطبية بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ورئيسة نادي منظمي السباقات السعودي؛ للإشراف على حالتها والاطمئنان عليها.
كما بادر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى زيارة الحملي، والاطمئنان عليها.
هذا.. وبسبب الأعطال في هيكل مركبة مها الحملي، التي من الصعب إصلاحها لتلفها، ستنسحب البطلة مها الحملي من رالي داكار السعودية هذا العام.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م