الرياضة

المنتخب الأردني يدك شباك ماليزيا برباعية في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1445 هـ      15 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
اكتسح المنتخب الأردني نظيره الماليزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الجنوب، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2023 المُقامة حاليًا في دولة قطر.

افتتح محمود المرضي أهداف الأردن في الدقيقة الثانية عشرة. وعزز النجم موسى التعمري بالهدف الثاني لمنتخب النشامى في الدقيقة الثامنة عشرة من علامة الجزاء، وعاد محمود المرضي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ32. واختتم موسى التعمري أهداف منتخب الأردن في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.

 

ليحصد منتخب الأردن أول 3 نقاط في مشواره الآسيوي، ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي فازت على البحرين بثلاثية مقابل هدف.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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