المنتخب الأردني يدك شباك ماليزيا برباعية في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
اكتسح المنتخب الأردني نظيره الماليزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب الجنوب، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2023 المُقامة حاليًا في دولة قطر.
افتتح محمود المرضي أهداف الأردن في الدقيقة الثانية عشرة. وعزز النجم موسى التعمري بالهدف الثاني لمنتخب النشامى في الدقيقة الثامنة عشرة من علامة الجزاء، وعاد محمود المرضي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ32. واختتم موسى التعمري أهداف منتخب الأردن في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.
ليحصد منتخب الأردن أول 3 نقاط في مشواره الآسيوي، ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي فازت على البحرين بثلاثية مقابل هدف.
منتخب الأردن يفتتح التسجيل بطريقة ولا أروع #كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا #AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/v6LYWrreDE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
موسى التعمري يضيف الهدف الثاني لمنتخب الأردن من علامة الجزاء #كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا #ماليزيا_الأردن #AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/xoKZziS7Nj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
الهدف الثالث لمنتخب الأردن والثاني لمحمود مرضي#كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا #ماليزيا_الأردن#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/nP6GsMr5ul
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
ليست بغريبة عنك هذه الأهداف يا موسى التعمري 🇯🇴⚽️#كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا #ماليزيا_الأردن#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/RUaWIM2bVO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024