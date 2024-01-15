أكثر من 100 ألف أسرة استفادت من برنامج سكني خلال 2023

جدة : البلاد

أعلن برنامج سكني عن استفادة 101,230 أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 9,970 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 7,806 أسرة سعودية، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من “سكني” على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على منصة “X”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” من خلال الرابط https://sakani.sa مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، كما يمكن الاستفادة من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال زيارة مراكز سكني الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.