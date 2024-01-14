الرياضة

غينيا الاستوائية تفرض التعادل على المنتخب النيجيري في أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1445 هـ      14 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف نتيجة مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية، التي أقيمت اليوم، الأحد على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج.

بتلك النتيجة، رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى نقطة وحيدة في الوصافة، وبنفس الرصيد يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة، بعدما حقق الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد، في افتتاح البطولة أمس، فيما يحل منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير بلا نقاط.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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