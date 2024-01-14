غينيا الاستوائية تفرض التعادل على المنتخب النيجيري في أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف نتيجة مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية، التي أقيمت اليوم، الأحد على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج.
بتلك النتيجة، رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى نقطة وحيدة في الوصافة، وبنفس الرصيد يأتي منتخب نيجيريا في المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة، بعدما حقق الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد، في افتتاح البطولة أمس، فيما يحل منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير بلا نقاط.
⚽️ غينيا الاستوائية تفتتح التسجيل في الدقيقة 36#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/vWq2FSKV7D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
⚽️ الرد يأتي سريعاً من نيجيريا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/SkRkrQf3ZE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024