المحليات

إطلاق مبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين بالمنشآت

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1445 هـ      14 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة أجير مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية, وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.

وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية, ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حد أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وزيادة جاذبيته منها “نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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