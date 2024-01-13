ناتشو: لدينا قائمة مثالية.. وسيرجي: سنكرر ما فعلناه بالريال

البلاد- الرياض



تواصلت اليوم السبت 13 يناير 2024م، المؤتمرات الصحفية التي تسبق لقاء ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي سيقام في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وأشار الإسباني ناتشو قائد ريال مدريد، إلى ضرورة تحقيق اللقب، لا سيما وأن فريقه يملك قائمة مثاليةً تُقدّم عروضاً مميزة، وتتصدر الدوري المحلي، مع عدم إهمال القوة التي يمتاز بها برشلونة، مبيناً أن اللعب بجانب الألماني روديغير يعدُّ أمراً مريحاً، خاصةً أنه يقدم موسماً استثنائياً، وأن التركي غولير ما زال لاعباً صغيراً، وسيكون له شأن كبير في المستقبل.

وأبدى ناتشو استعداده لتجديد عقده مع الريال، وأنه يتلقى دعماً كبيراً من المدرب، ما يحفزه لتقديم الأفضل، مشيراً إلى أن كريستيانو رونالدو يعدّ من أعظم لاعبي العالم، ومجيئه إلى السعودية أحدث تأثيراً كبيراً، وأن الدوري السعودي سيكون من أفضل الدوريات العالمية في العام المقبل”.

من جانبه، أوضح الإسباني سيرجي روبيرتو قائد فريق برشلونة خلال المؤتمر الصحفي: “عادةً ما تكون مباريات الكلاسيكو مختلفة ومميزة، إذ إن الاستحواذ على الكرة، واللعب بطريقتنا، يعدّان عنصرين رئيسيين لتدوين الانتصار، والذي يتطلب تقديم أداءٍ متكاملٍ في الملعب، حيث سنعمل على حصد اللقب، والذي سيكون بمثابة الدافع للمنافسة على الألقاب كافة”.