غداً .. انطلاق بطولة مهد الدولية لكرة القدم في جدة

الرياض – هاني البشر

تدشن أكاديمية مهد الرياضية غداً “السبت” النسخة الأولى من بطولة مهد الدولية لكرة القدم، والتي تحتضنها مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” في جدة، وذلك بمشاركة ثمانية فرق من فئة مواليد 2008/2009 يمثلون ستة أندية عريقة، وأكاديميتين عالميتين.

وتضم البطولة فرق يوفنتوس الإيطالي، وتونتي الهولندي، وكاشيوا ريسول الياباني، وبي إس في آيندهوفن الهولندي، ورويال أنتويرب البلجيكي، وأكاديمية أترام دي فيسير الغاني، وسلافيا براغ التشيكي إضافة إلى مشاركة فريق أكاديمية مهد في البطولة كمستضيف.

وتستمر البطولة لمدة ستة أيام، تقام مبارياتها بنظام المجموعات، حيث تقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، ثم تقام مباريات بنظام خروج المغلوب في الأدوار المتقدمة وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في الـ 18 من يناير الجاري.

وتهدف الأكاديمية من خلال هذه البطولة إلى صقل وتطوير الموهبة والتعرف على آخر ما توصلت إليه الأكاديميات والفرق العالمية في تطوير مواهب الفئات السنية إضافةً إلى ذلك إقامة ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج معايشة من إدارة الفرق الفنية والإدارية بهدف تطوير الكوادر السعودية.