الرياضة ​ الأرجنتيني جارسيا مدرباً لأخضر السلة

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ البلاد- الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة اليوم الجمعة عن تعاقده رسميًا مع المدرب الأرجنتيني نيستور جارسيا؛ لتدريب المنتخب السعودي الأول، والإشراف على تدريبه في النافذة القادمة لتصفيات البطولة الآسيوية ( فبراير 2024). وقع العقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي مع المدرب نيستور جارسيا.

يذكر أن المدرب يمتلك سجلًا تدريبيًا مميزًا وحافلًا؛ إذ درب المنتخب الأرجنتيني، وحقق معه بطولة أمريكا الجنوبية 2012م، ومنتخب فنزويلا وحقق معه بطولة أمريكا الجنوبية مرتين، وتأهل معه للأولمبياد وكأس العالم، ومنتخب جمهورية الدومينكان في كأس العالم الأخيرة 2023م، وفي 2019م، ودرب نادي فونلبرادا الإسباني وعددًا من الأندية في أمريكا الجنوبية، وله تجربة مع النادي الأهلي السعودي في 2004م. وينتظر أن يعلن المدرب البرنامج الإعدادي للمنتخب خلال الفترة القادمة، قبل خوض المنتخب التصفيات الآسيوية.