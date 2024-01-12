إصابة رافينيا تربك حسابات تشافي في نهائي السوبر الإسباني

تأكد غياب الجناح الدولي البرازيلي رافينيا (27 عامًا) عن برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية المزمع عقده الأحد المقبل أمام الغريم ريال مدريد.

أصيب رافينيا وخرج في الدقيقة 42 في نصف النهائي الذي حسمه برشلونة أمام أوساسونا (2-0) حيث سجّل للبارسا كل من روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.

وأعلن النادي الكاتالوني الجمعة عن إصابة رافينيا وغيابه لمدة غير محددة، بعدما أشارت الفحوصات إلى ضربة قوية في العضلة ذات الرأسين بالفخذ اليسرى.

وجاءت إصابة اللاعب الأعسر لتخلط كل أوراق المدرب تشافي هيرنانديز، حيث يعاني برشلونة في الأساس من إصابات عديدة على مستوى خطي الوسط والهجوم.

ويغيب عن برشلونة مؤخّرًا بداعي الإصابة كل من غافي وبيدري وماركوس ألونسو وإينغيو مارتينيز وجواو كانسيلو ومارك أندري تير شتيغن، وأضيف إليهم رافينيا.