شاهد | أتالانتا يقصي ميلان من كأس إيطاليا

حقق أتالانتا المفاجأة وأقصى ميلان -البطل 5 مرّات- من ربع نهائي كأس إيطاليا 2023-2024 عندما حوّل تأخره بهدف نظيف إلى انتصار بنتيجة (2-1) سهرة الأربعاء.



وضرب فريق مدينة بيرجامو موعدًا مع فيورنتينا في نصف النهائي يوم 3 أبريل، بعد أن انتصر الـ(فيولا) بدوره على بولونيا (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل سلبًا.



أقيمت المباراة في عقر دار ميلان ملعب (سان سيرو) أمام حضور جماهيري غفير في المدرجات، قُدّر بـ 70 ألف مشجّع، وأدارها الحكم الإيطالي الدولي ماركو دي بيلو.



افتتح الـ(روسونيري) التسجيل عبر رافائيل لياو في الدقيقة 45، لكن نجم أتالانتا، الهولندي تيون كوبمينيرس رد بهدفين منح خلالها الانتصار لفريقه بالدقيقتين 47 و59.

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وكان ميلان قد خسر أمام نفس الخصم أتالانتا يوم 9 ديسمبر الماضي بنتيجة (2-3)، لحساب مباريات المرحلة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي.



ميلان انتصر في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي، محققًا العلامة الكاملة بأداء جيد، قبل أن يسقط فجأة أمام أتالانتا ويستمر في إخفاقاته المتتالية على مدار عقدين من الزمان في كأس إيطاليا، حيث يعود آخر تتويج للفريق اللومباردي في الكوبا إلى صيف عام 2003.



شاهد أهداف مباراة ميلان وأتالانتا 2-1

ميلان لم يفرح كثيراً.. أتالانتا يعادل النتيجة سريعاً بهدف كوبمينيرز#ميلان_أتالانتا | #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/ehUqYb5sNk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2024