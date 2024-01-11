سيموني: كنا الأفضل.. وأنشيلوتي: الكبار لا يستسلمون

الرياض – محمد الجليحي

عبر الأرجنتيني سيموني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني عن خيبة أمله بعد الخسارة من ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه الرياض على ملعب الأول بارك.

وتأسف سيموني لعدم استغلال لاعبيه للتقدم في المباراة لأكثر من مرة، وقال: هناك أخطاء ساهمت في هذه الخسارة، وأمامنا لقاء آخر سيجمعنا بريال مدريد قريبًا، وهي مباراة كرة قدم سنقدم كل ما عندنا دون اعتبارات لأي أحاديث أخرى خارج الملعب.



من جهته، أبدى أنشيلوتي مدرب الريال، سعادته بالفوز وتأهله لنهائي السوبر الإسباني، وينتظر الفائز من لقاء برشلونة و أوساسونا اليوم الخميس.

وأبدى أنشيلوتي انزعاجه لعدم صحة الهدف الثاني لفريق أتلتيكو ، الذي كاد أن يتسبب في خسارة فريقه، وقال: لأننا فريق كبير ولدينا ثقة بأنفسنا لم نستسلم، ولعبنا حتى الدقائق الأخيرة، واستطعنا خلالها الانتصار.

وأضاف: لعبنا في الأشواط الإضافية وأرهقنا، وأمامنا أربعة أيام نستعيد فيها طاقتنا من جديد.

وعبر مدرب الريال عن سعادته بالحضور الجماهيري ودعم فريقه.