زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب باكستان وأفغانستان

إسلام آباد : وكالات

قال مسؤولون إن زلزالا قويا بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في باكستان وأفغانستان اليوم الخميس، مما أثار مخاوف في المدن، وأجبر المواطنين على الفرار إلى أماكن أكثر أمنا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على عمق 206 كيلومترا في جبال هندوكوش في إقليم بادخشان الأفغاني الواقع على الحدود مع باكستان والصين وطاجكستان.

وأفادت هيئة الأرصاد المحلية بأن الزلزال وقع الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) في باكستان، بعد وقوع هزة بسيطة بقوة 4,1 درجات قبل ساعات في نفس المنطقة.

وأجبر الزلزال المواطنين على الفرار في فزع، وكان البعض يصرخون خوفا وسعوا للبقاء في أماكن مفتوحة.

وقال أنوار شيه زاد من وكالة الإنقاذ الباكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه لم ترد تقارير بشأن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار مادية في أعقاب الزلزال.

وأضاف شيه زاد من مدينة بيشاور ” فرقنا في حالة تأهب قصوى، ونحن نتواصل مع زملائنا في المناطق النائية”.