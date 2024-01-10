في خامس مراحل  رالي داكار السعودية.. كوينتانيا يفوز بالدراجات  وبرانش يستعيد الصدارة

سجّل التشيلي بابلو كوينتانيا دراج فريق “مونستر إنرجي هوندا” الزمن الأسرع في المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، ليحصد الفوز السابع له بإحدى مراحل رالي داكار.
تقدّم كوينتانيا بفارق 37 ثانية عن زميله في الفريق الفرنسي أدريان فان بيفيرين، في حين حلّ الأسترالي توبي برايس دراج فريق “ريد بُل كيه تي إم” ثالثاً بفارق دقيقة واحدة و39 ثانية عن المتصدّر، فيما جاء مواطنه دانيال ساندرز دراج فريق “ريد بُل غاز غاز” في المركز الرابع، والأمريكي مايسون كلاين دراج “كوف” في المركز السادس، فيما أكمل متصدر الترتيب العام البتسواني روس برانش دراج فريق “هيرو” المرحلة في المركز السابع أمام الأمريكي ريكي برابك دراج “مونستر إنرجي هوندا”.
وعلى الرغم من خسارته أكثر من 3 دقائق و40 ثانية في مرحلة اليوم، استعاد البتسواني روس برانش صدارة الترتيب العام متقدّماً على التشيلي ناتشو كورنيخو دراج فريق “مونستر إنرجي هوندا” بدقيقة واحدة و14 ثانية، حيث خسر الدراج التشيلي أكثر من 4 دقائق و30 ثانية إثر افتتاحه للطريق بالرغم من لحاق زميله في الفريق الأمريكي ريكي برابك، به على المسار حيث حافظ على مركزه الثالث في الترتيب العام.
وصعد الفرنسي أدريان فان بيفيرين إلى المركز الرابع في الترتيب العام، وجاء الأرجنتيني كيفين بينافيديس في المركز الخامس أمام الفائز بمرحلة اليوم بابلو كوينتانيا في المركز السادس، أمام الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس في المركز السابع والأسترالي توبي برايس في المركز الثامن ومواطنه دانيال ساندرز في المركز التاسع وأكمل الفرنسي رومان دومونتييه ترتيب المراكز العشرة الأولى للترتيب العام.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م