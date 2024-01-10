عيادات سعود الطبية تسجل 400 ألف موعد

البلاد ــ الرياض

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول أكثر من 400 ألف موعد بعياداتها في عام 2023م.

وأوضحت المدينة، أن المواعيد شملت التخصصات العامة حيث سجلت 284231 موعدًا، إضافة إلى عيادات الأطفال بـ 27234 موعدًا، والنساء والولادة التي وصلت إلى 19059 موعدًا، وعيادات الأسنان التي سجلت 50742 موعدًا، إضافة إلى الكلى بـ 28734 موعدًا، مؤكدةً أنها تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، وذلك بوجود تجهيزات طبية حديثة، وكوادر طبية مؤهلة ومدربة.

كما أجرت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول ، قرابة 20 ألف عملية جراحية خلال العام الميلادي المنصرم 2023، في مختلف التخصصات الطبية، للمستشفى العام والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان. وأوضحت المدينة بأن عام 2023 شهد ارتفاعًا في عمليات اليوم الواحد إلى أكثر من 5600 عملية وهو أكثر من ضعف الحالات التي أجريت في عام 2021م التي بلغ فيها العدد حوالي 2500 عملية، وذلك بفضل تضافر الجهود والدعم اللامحدود من وزارة الصحة.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية أجرت أكثر من 17 ألف عملية جراحية لعام 2022م، وافتتحت في منتصف 2020م، غرف العمليات الرقمية وذلك من خلال ربطها بنظام العمل الرقمي، حيث تتكون من 9 غرف، من أهمها غرف العمليات الهجينة التي تدمج بين غرفة العمليات التقليدية وغرفة الأشعة التداخلية، إضافة إلى غرف عمليات مصممة للتزود بالروبوت للعمليات الدقيقة.