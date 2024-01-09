وزير الإعلام كرّم الفائزين.. ”البلاد“ تتألق في حفل جوائز التميز الإعلامي 2023

البلاد – الرياض

كرّم معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي لعام 2023 من الجهات والأفراد في نسختها الرابعة، التي أقيمت بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، بقاعة فندق فورسيزونز في برج المملكة بالرياض، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

وشهدت الجائزة هذا العام وصول ما يقرب من 20 مشاركة إلى المرحلة النهائية، من إجمالي 2355 مشاركة تقدمت للمنافسة على الجائزة في 6 مسارات إعلامية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة أكثر من 90 جهة، كما بلغت المشاركات من القطاع الخاص وغير الربحي أكثر من 65 جهة.



وقد ترشحت صحيفة” البلاد” على جائزة المادة الصحفية عن عمل” المتحف السعودي الأولمبي الرياضي .. الإرث المفقود.. متى يرى النور؟” للزميل المتميز” هاني البشر” ليكون من بين أفضل ثلاثة مواد صحفية لعام 2023 في المملكة العربية السعودية، وجاء ترتيب الجوائز كالتالي: حصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” جائزة الصورة الفوتوغرافية عن عمل “صورة عن ألف تقرير”، فيما نالت صحيفة إندبندنت العربية جائزة المادة الصحفية عن عمل “الصحافة بلغة الإنفوجرافيك”، ونالت مبادرة “سعوديون” جائزة الأغنية الوطنية بعمل “ساهرون”.

وحقَّقت وزارة الحرس الوطني جائزة الفيديو الإبداعي عن عمل بعنوان “عيالي فداها”، فيما حصدت إذاعة الرياض جائزة المنتج الصوتي لبرنامج “بك نهتم”، وكانت جائزة المنتج التلفزيون من نصيب قناة السعودية عن برنامجها بعنوان “إرث”.



وكرمت الجائزة عددًا من الشخصيات التي قدمت بصمات إعلامية واجتماعية وثقافية في مختلف المجالات وهم؛ الشاعر خلف بن هذال العتيبي، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، وصانع القصص الرقمية حاتم الحسني، ووزارة الثقافة ممثلةً بهيئة الموسيقى عن “روائع الأوركسترا السعودية”، وشريك الجائزة الإستراتيجي برنامج تنمية القدرات البشرية.

فيما استحدثت الجائزة في نسختها الرابعة مسارًا بعنوان “منتج إعلامي حكومي”، وحصلت على جائزته وزارة الداخلية؛ نظير ما تقدمه من أعمال إعلامية تُبرز الجانب الأمني بمهامه المتعددة.

من جانبه؛ هنَّأ معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري الفائرين بالجائزة لهذا العام من الجهات والأفراد، الذين قدموا أعمالًا إعلامية متنوعة، مقدمًا الشكر لجميع المبدعين والمبدعات في أنحاء الوطن، الذين تقدموا للجائزة على أمل أن يحالفهم الفوز في الأعوام القادمة.