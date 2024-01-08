مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

جدة : البلاد

يُشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م، تحت شعار (الطريق إلى النُسُك)، وذلك في المدة من 8 – 12 يناير 2024م، بتنظيم وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المشاركة تأتي لتعزيز مكانة اللغة والثقافة العربيّتين، ودعم منظومة المحتوى الثقافي، والاحتفاء باللغة العربية والعناية بها، ونشر المحتوى العربي وإثرائه، وتقديم آخر ما توصل إليه من منتجاتٍ وحلول، وتأكيد مكانة المملكة بوصفها حاضنةً للغة العربية.

ويستعرض المجمع في جناحه منتجاته المختلفة, ومن المُقرر أن يُنظِّم -ضمن مشاركته- جلسة عملٍ مُتخصصة بعنوان (المعاجم الرقمية)، يُناقش فيها حاجة الحاج والمعتمر إلى المعاجم الرقمية عند زيارته للمملكة العربية السعودية، والفرص الممكنة لترجمة المعاجم في هذا المجال، والتقديم عبر مسار المعاجم الرقمية الذي يقدمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.