شاهد | ميلان يكتسح إمبولي بثلاثية في الدوري الإيطالي

حافط ميلان على مركزه الثالث في لائحة الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز خارج قواعده الأحد على إمبولي (3-0) لحساب مباريات المرحلة الـ19 من المسابقة.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (كارلو كاستيلاني) معقل فريق إمبولي أمام حضور جماهيري كبير بالمدرجات، وأدارها تحكيميًا الإيطالي الدولي فيديريكو لا بينا.

سجّل ثلاثية ميلان في مرمى إمبولي كل من الإنجليزي لوفتوس تشيك في الدقيقة 11، والفرنسي أوليفيه جيرو (31) والسنغالي الصاعد تشاكا تراوري (88).

ورفع الـ(روسونيري) رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث على لائحة الدوري الإيطالي، بعد الجار المتصدر إنتر ميلان (48) والوصيف يوفنتوس (43 نقطة).

شاهد أهداف مباراة ميلان وإمبولي 3-0