تحت رعاية خادم الحرمين .. نائب أمير مكة يفتتح غداً مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

البلاد : واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة غدًا, مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030, ويستمر لمدة 4 أيام، خلال الفترة من 8 – 11 يناير في جدة سوبر دوم.

وأوضح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المؤتمر سيوفر العديد من الفرص النوعية لقطاع الأعمال التي تثري تجربة ضيوف الرحمن، حيث يلتقي المهتمون في قطاع الحج والعمرة من داخل المملكة وأكثر من 80 دولة من حول العالم؛ للاطلاع على المبادرات والمنتجات والخدمات والمشاريع المميزة، والاستثمار في حلول وتقنيات مبتكرة، تعكس التطور الذي يشهده قطاع الحج والعمرة في المملكة.

وأكد أن التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة، تهدف إلى تحسين تجارب ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار عبر تقديم خدمات للقادمين من أنحاء العالم، وذلك عبر إطلاق خدمات وتقنيات مبتكرة، تسهم في تسهيل أداء النسك ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وتتضافر جهود وزارة الحج والعمرة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لإطلاق نسخة هذا العام تحت شعار “الطريق إلى النسك، لتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات وتبادل الخبرات، حيث يشارك عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في منظومة الحج والعمرة، إضافة إلى الاطلاع على أكبر تجمع للمبتكرين وروّاد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والقطاع غير الربحي، لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار المبتكرة، وعقد الشراكات في مختلف القطاعات التي ستسهم في تحسين رحلة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.

ويشارك معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في الجلسة الحوارية الوزارية، مع عدد من أصحاب المعالي، وهم: معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداوود، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، للحديث عن الجهود التي تقدمها المملكة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وعلى صعيد متصل وفي لقاء خاص، يتحدث معالي وزير الحج والعمرة في جلسة حوارية مع عدد من المتحدثين عن دور الوزارة في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.

ويحفل المؤتمر بعدد من الجلسات وورش العمل لمناقشة مواضيع مثل الرؤى المستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق ضيوف الرحمن، والتكامل مع منظومة الحج والعمرة، وغير ذلك من الجلسات وورش العمل.

وسيسهم المؤتمر في توفير فرص تنافسية عديدة لقطاع الأعمال، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال التشجيع على الريادة والابتكار، وإبراز الحاجة الماسة لتحفيز التعاون بين القطاعات والأنشطة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، لإيجاد حلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع، في ظل التحوّل التقني الذي تعيشه المملكة، والتوجهات العالمية لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت مطلباً ملحاً.

كما يشارك في المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر أكثر من 200 جهة عارضة، تتنوّع ما بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بفئاته كافة، والقطاع غير الربحي، ورواد الأعمال والمبتكرين، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض لهذا العام أكثر من 100 ألف زائر.