من الأقرب لتدريب البرازيل بعد إقالة فرناندو دينيز؟

أقال منتخب البرازيل مدربه الوطني المؤقت فرناندو دينيز (46 عامًا) السبت، ليصبح الـ(سيليساو) من دون مدرب مجددًا وتزداد التكهنات بشأن هوية المدرب الجديد.

تولى دينيز المهمة مؤقتًا في يوليو، خلفًا للمدرب المؤقت الآخر رامون مينزيس، الذي تم تعيينه بعد إقالة تيتي في أعقاب الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

يشرف دينيز في الأساس على فريق فلومينينسي البرازيلي وقاده إلى حصد كأس كوبا ليبرتاردورس 2023، في حين قدّم عروضًا قوية بكأس العالم للأندية الأخير وخسر في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (0-4) لينال الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخه.

خلال فترة دينيز مع منتخب البرازيل، لم تتحسّن النتائج كثيرًا وتكبّد (السامبا) 3 هزائم متتالية من أصل 6 مباريات فقط أدارها المدرب المخضرم لمنتخب بلاده.

URGENTE! 🚨 Fernando Diniz não é mais técnico da #SeleçãoBrasileira! O que achou da decisão, torcedor? pic.twitter.com/0ELh0EmYGo — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 5, 2024



المرشحون لتدريب منتخب البرازيل

حسب وسائل إعلام، اقتصرت القائمة النهائية على المرشحين لتدريب منتخب البرازيل على 5 أسماء، يتقدّمها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي.

يليه البرتغالي الآخر أبل فيريرا (45 عامًا) مدرب فريق بالميراس، والذي يعد أكثر مدرب أجنبي في تاريخ الدوري البرازيلي حصدًا للألقاب بواقع 7 ألقاب.

المرشح الثالث هو دوريفال جونيور مدرب ساو باولو الحالي، صاحب الخبرات الطويلة في الدوري البرازيلي، حيث أشرف على 18 فريقًا على مدار عشرين عامًا.

هناك أيضًا مدرب غريميو البرازيلي الحالي ريناتو غاوتشو (61 عامًا)، وأخيرًا المدرب الأرجنتيني المخضرم وصاحب الأفكار الحديثة خورخي سامباولي.