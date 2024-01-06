الإسباني ميدران ينتقل إلى الاتفاق.. والسويدي كوايسون خارج الخارطة

الرياضةالإسباني ميدران ينتقل إلى الاتفاق.. والسويدي كوايسون خارج الخارطة صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ 6 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام- البلاد وافق لاعب التعاون اللاعب الإسباني الفارو ميدران على العرض المقدم له من نادي الاتفاق بعد دخوله الفترة الحرة؛ حيث توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي وسينضم للفريق الموسم القادم. ويعتبر الفارو ميدران مكسبا لفريق الاتفاق؛ حيث يقدم مستويات كبيرة في دوري روشن مع نادي التعاون. وهو من أبرز الأسماء الشابة القادمين من ريال مدريد. وجاء اختياره من قبل الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لقدم الاتفاق. من جهه أخرى، يعتبر المهاجم السويدي روبن كوايسون من أبرز الأسماء المغادرة الخارطة الاتفاقية.