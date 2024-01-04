الرياضة الشباب يستضيف بطولة” نخبة الهوكي” الأولى

الرياض – محمد الجليحي

ينظم الإتحاد السعودي للهوكي منافسات بطولة النخبة الأولى، التي ستنطلق غداً الجمعة، في الصالة الرياضية بنادي الشباب السعودي في مدينة الرياض، وذلك تزامناً مع إدراج رياضة هوكي الميدان بالنادي الرياضي ضمن الألعاب المختلفة، ويعتبر أول ناد رياضي يُفعل لعبة هوكي الميدان بالمملكة العربية السعودية. ويتنافس على لقب البطولة الفرق الستة الحاصلة على المركز الأول والثاني في سلسلة بطولات الاتحاد التي نظمها في المناطق (الوسطى، والشرقية، والغربية)، ويمثلهم 60 لاعباً. وأوضح الاتحاد السعودي للهوكي أن هذه البطولة تعكس تحقيق الاتحاد في تنفيذ إستراتيجيته الموجهة نحو تطوير رياضة هوكي الميدان، وتهدف إلى مواكبة ما تشهده الرياضات بالمملكة من تطور رياضي، تعزيزاً لجودة الحياة ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي أصبحت محط أنظار العالم.