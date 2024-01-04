الرياضة

“الأخضر” يتغلب على نظيره اللبناني استعداداً لـ”كأس آسيا”

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       4 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

حقق المنتخب الوطني فوزاً على نظيره اللبناني، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس آسيا في قطر.

وكان التعادل السلبي قد خيم على نتيجة الشوط الأول للمباراة المغلقة وغير المنقولة تليفزيونيًا بطلب من الجهازين الفنيين للمنتخبين.

سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الوحيد للأخضر السعودي في الدقيقة 48. وعمد المدير الفني “روبرتو مانشيني” لعب المباراة بتشكيلتين مختلفتين في شوط كامل.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر مباراة ودية أمام فلسطين يوم 9 يناير الجاري، على أن يختتم ودياته بمعسكره الحالي بمواجهة هونج كونج يوم 10 من الشهر ذاته.

ويلعب الأخضر في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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