انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في الباحة

البلاد – الباحة

انطلقت بمنطقة الباحة أعمال جولة التجارة الإلكترونية في محطتها الثالثة عشرة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وحضور أبرز الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك في مركز الأمير حسام للفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.

ويضم المعرض المصاحب للفعاليات 15 ركناً، توزعت بين مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية الخدمية والتوعوية والإرشادية، وجهات الدعم اللوجستي والتقني، إضافةً إلى أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والجناح الاستشاري، الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.

واستُهلت الفعاليات بورشة عمل حول الممكنات في منشآت التجارة الإلكترونية، تلتها كلمة مجلس التجارة الإلكترونية، إضافة إلى جلسة حوارية تناولت تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة، وثلاث ورش عمل تناولت التحول الرقمي وقنوات البيع، وفرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، واستشارات وإرشادات تُقدم من قبل مجموعة من المتخصصين.

وأوضح المتحدث الرسمي لمنشآت بدر القاضي لـ “واس” أن جولة التجارة الإلكترونية تعمل على ربط رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية وأصحاب الأفكار في المنطقة بالمنظمة الاقتصادية ومنظومة قطاع التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال، والحلول الإلكترونية التي تخدم أعمالهم وازدهارهم.

وأفاد أن المعرض المصاحب للفعاليات يستهدف تقديم خدماته لـ 1500 مستفيد من التجار ورواد الأعمال في المنطقة، ويضم في جنباته عددًا من الأنشطة والأقسام، كما يقدم خدماته للمستفيدين عبر عدد من العارضين من القطاعين الحكومي والخاص من كبرى الشركات المحلية والعالمية.