الرياضة الخيل العربية الأصيلة تتنافس على كأسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للفئة الأولى وإسطبلات الخالدية للفئة الثانية

‎ الرياض – محمد الجليحي

‎ يشهد ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض انطلاق مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز- يرحمه الله- للخيل العربية الأصيلة الذي يقام في نادي سباقات الخيل ضمن أحداث سباقات الأسبوع الحادي عشر من موسم سباقات الرياض، عبر إقامة أقوى شوطين للسرعة والمخصصة للخيل العربية الأصيلة، وهي كأسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي المصنف من سباقات الفئة الأولى وجائزته المالية مليون ونصف دولار وكأس إسطبلات الخالدية الدولي المصنف من الدرجة الثانية، وجائزته نصف مليون دولار بمشاركة نخبة من الخيل العربية الأصيلة الأبطال من المملكة العربية السعودية وقطر وعمان. ‎ويعتبر هذان الكأسان مطمعاً كبيراً لأبرز الملاك والإسطبلات لما يشكله من ثقل كبير على مستوى خارطة سباقات الخيل العربية الأصيلة عالميًا، ومن أهم الأسماء المشاركة في كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز G1 الجواد عسفان الخالدية، والجواد تلال الخالدية، والجواد فيزير. ‎ومن أهم الأسماء المشاركة في كأس إسطبلات الخالدية G2 الجواد نديم الملوك الخالدية، والجواد حمداني، والجواد جمران الخالدية. ‎كما يصاحب هذين الكأسين عدة أشواط للخيل العربية الأصيلة لمختلف الفئات والدرجات متعددة الأعمار.

‎من جهة أخرى، تتواصل سباقات ميدان الملك عبدالعزيز لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة طيلة أيام عطلة نهاية الأسبوع، إذ يشهد البرنامج الذي تم الاعلان عنه عن إقامة عدة كؤوس ومنافسات أبرزها: كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة المخصص للأفراس مفتوح الدرجات ومن أبرز الأسماء المشاركة الفرس لثال تالينت للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والفرس روجي آت نور للمالك سلطان الغنام، ويبرز أيضاً في أشواط يوم الجمعة كأس المملكة المتحدة ومن أهم الأسماء المشاركة الجواد فيرست مينستر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والجواد بوندلس أوسن للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى. ‎ويترقب الوسط الفروسي مشاركة أقوى الجياد هذا الأسبوع في مختلف الأشواط استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.