الأمير سعود بن جلوي يطلع على مشاريع مجموعة “روشن”

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمقر المحافظة اليوم, اجتماعاً بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محافظة جدة المهندس أيمن بن يوسف منسي, والرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن” للتطوير العقاري ديفيد جروفر، يرافقه عددٌ من قيادات المجموعة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على مشاريع “روشن” في المحافظة.

يُذكر أن “روشن” هي شركة تطوير عقاري تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تعمل على تعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال تصميم وتطوير أحياء سكنية بمعايير عالية الجودة، وفق تصاميم حضرية حديثة مستلهمة من التراث السعودي الأصيل، كما تدعم جهود الحكومة في زيادة نسبة تملّك الوحدات السكنية.