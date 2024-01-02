في دوري” يلو”.. أحد يعرقل العدالة.. والقيصومة يغادر الأخير

حائل- خالد الحامد
تخلى فريق القيصومة أخيرًا عن المركز الأخير الذي كان يحتله منذ انطلاقة الدوري، وذلك بتحقيق انتصاره الثالث لهذا الموسم، الذي جاء على حساب الترجي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل أهداف القيصومة، سادات كريم” هدفين” ولوكاس سيرافيم، فيما أحرز هدف الترجي علي الشيخي.
ورفع القيصومة رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الخامس عشر، فيما تراجع الترجي للمركز الأخير برصيد 11 نقطة.
وواصل فريق العربي فرق الصدارة بعد فوزه على ضيفه الباطن بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي جرت على استاد التعليم بعنيزة. أحرز أهداف العربي فيوكس أبلاي” هدفين” الأول من ركلة جزاء، وأضاف وسيم فهيم الهدف الثالث.
بهذه النتيجة، ارتقى العربي للمركز السادس برصيد 26 نقطة، وتوقف الباطن عن النقطة 24 بالمركز التاسع.
وخيم التعادل الإيجابي 1- 1 على نتيجة مواجهة أحد والعدالة، سجل أحد أولًا عن طريق كريم عريبي من ركلة جزاء، وأدرك كشيم القحطاني التعادل للعدالة.
وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء لأحد عن طريق رياض بودبوز، وطرد لاعب العدالة كريستوفر غونزاليس.
بهذه النتيجة، رفع فريق أحد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ورفع العدالة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث.
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#أحد_العدالة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/u2u3dlnYCT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2024
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#العربي_الباطن | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/6QNt8niwuZ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2024