حكيمي يتخلّف عن معسكر المغرب لكأس إفريقيا

أكّد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، مشاركة المغربي أشرف حكيمي في مباراة الفريق بنهائي كأس السوبر الفرنسي أمام تولوز غدًا الأربعاء 3 يناير ما يعني تأخر اللاعب عن معسكر (أسود الأطلس) لكأس أمم إفريقيا.

أمام مدرجات كاملة العدد بنحو 48 ألف مشجّع في ملعب (بارك دي فرانس) يلتقي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، ضد تولوز بطل كأس فرنسا، أمسية الأربعاء، بصافرة الحكم الفرنسي ذي الأصول العربية حكيم بن الحاج.

كان من المفترض أن يلتحق حكيمي (25 عامًا) بمعسكر المنتخب المغربي في مركب (محمد السادس) اليوم الثلاثاء كما فعل زملاؤه، غير أن مفاوضات الـ(بي إس جي) مع الجامعة المغربية، أسفرت عن السماح للاعب بخوض مباراة السوبر الفرنسي.

إدارة باريس سان جيرمان بقيادة القطري ناصر الخليفي، نجحت في إقناع اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم هو الآخر بعد مفاوضات ماراثونية، واستطاع الاحتفاظ بنجم الوسط الصاعد كانغ إن لي (22 عامًا) في مباراة كأس السوبر الفرنسي.

من المنتظر أن يلتحق حكيمي-صاحب 68 مباراة دولية- بمعسكر المنتخب المغربي بعد نهاية مباراة تولوز مباشرة، وسيصل إلى مقر التدريبات في مركب (محمد السادس) فجر الأربعاء، على أن يخوض الحصّة التدريبية الصباحية مع زملائه.

تلك هي النسخة الثالثة التي سيشارك خلالها نجم سان جيرمان، في كأس أمم إفريقيا، بعد أن خرج من ثمن نهائي نسخة مصر 2019 أمام بنين بركلات الترجيح (2-5)، ثم الإقصاء أمام مصر في نسخة الكاميرون 2021 من ربع النهائي (1-2).

يخوض منتخب (أسود الأطلس) كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023، عبر المجموعة السادسة مع منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، ويفتتح مبارياته يوم 17 يناير بملاقاة تنزانيا، وعينه على اللقب الثاني تاريخيًا بعد نسخة 1976.