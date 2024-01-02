تمكين سيدات ورائدات الأعمال في الشرقية

البلاد – الدمام

يسعى مركز تمكين المرأة في غرفة الشرقية إلى تفعيل مشاركتها في الاقتصاد وسوق العمل ، وتعزيز دورها في المحافل المحلية والدولية، كأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وخلال العام المنتهي 2023م، قدّم المركز الكثير من الفعاليات والخدمات المتخصصة والأنشطة المتنوعة استهدفت 2844 مستفيدة، وذلك ضمن سعي الغرفة لتعزيز دور المرأة السعودية في الحراك الاقتصادي، وتمكين سيدات ورائدات الأعمال كشريك في التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وتضمنت فعاليات وأنشطة المركز، لقاءات ومحاضرات متخصصة لتطوير المهارات وتحديث المعلومات، وتوزيع 251 تعميما يستهدف مشاركة سيدات ورائدات الأعمال في التوجهات الوطنية، إضافة إلى بث 199 خدمة معلوماتية واستشارية، وتوفير 5 إصدارات تمثلت في الأدلة والتقارير المتخصصة، وتنظيم 14 لقاءا لنادي غرفة الشرقية توست ماسترز للسيدات.

كما نظم المركز من خلال مجلس سيدات الأعمال 42 اجتماعا ناقش التحديثات التي تواجه سيدات الأعمال حيث عمل على اقتراح الحلول المناسبة، وعرضها على المختصين والمسؤولين في المنطقة، إلى جانب 31 مبادرة تهدف الى تمكين القيادات، و 22 اجتماعا وبرنامجا يناقش تحديات قطاع المشاغل والمراكز النسائية.

وشاركت سيدات الأعمال بفعالية في حفل الاستقبال السنوي للغرفة الذي اختتمت فيه فعالياتها العام ، حيث حضره أكثر من 60 سيدة أعمال، فيما شاركت في الاحتفالية التي نظمتها الغرفة بمناسبة يوم المرأة العالمي 80 سيدة، و20 مشاركة مجتمعية.

يذكر أن مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية يهدف الى إبراز السيدات القياديات وصاحبات الخبرة في المنطقة، والمساهمة في رفع مستوى وعي سيدات الأعمال بالجوانب الاقتصادية، وخلق بيئة محفزة لرائدات وسيدات الأعمال.