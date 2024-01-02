بدون صلاح | منتخب مصر يبدأ معسكر كأس إفريقيا

بدأ منتخب مصر لكرة القدم معسكره الاستعدادي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، أمسية الثلاثاء في ملاعب العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، من دون قائده ونجمه الأول محمد صلاح الذي لا يزال في مدينة ليفربول الإنجليزية.

من المقرر أن يلتحق صلاح (31 عامًا) بمعسكر منتخب مصر الخميس المقبل 4 يناير، بعد أن قاد ليفربول للفوز (4-2) على نيوكاسل يونايتد الاثنين الماضي في مباراة الجولة الـ20 الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما سجّل هدفين وقدّم تمريرة حاسمة.

يستمر معسكر منتخب مصر إلى 9 يناير الحالي، قبل التوجّه إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

سيخوض منتخب الفراعنة مباراة ودية يوم 7 يناير الحالي أمام تنزانيا، في البروفة الأخيرة قبل خوض منافسات المسابقة الإفريقية في نسختها الـ34.