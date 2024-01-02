“التدريب التقني” تنفّذ أكثر من (1500) برنامج إرشادي

الرياض : البلاد

نفّذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (1541) برنامجاً إرشادياً وتوعوياً خلال الفصل الأول من العام التدريبي الحالي، استهدفت خلالها أكثر من (200) ألف متدرب ومتدربة في الكليات والمعاهد التابعة لها.

وأوضحت المؤسسة أن من أبرز البرامج المنفذة خلال الفصل الماضي برنامج تهيئة المتدرب الجديد الذي استفاد منه (45026) مستفيداً، ومن برنامج الصحة النفسية لـ (88710) مستفيدين، فيما تمّ تنفيذ برنامج الوقاية من التدخين لـ (99207) مستفيدين، كما عُقد البرنامج التحضيري للتفوق العلمي لعدد (26904) مستفيدين، كما استفاد من برنامج التنمية السلوكية (65495) متدرباً ومتدربة، ومن ضمن البرامج التي تمّ تنفيذها أيضاً؛ برنامج تطوير المهارات التقنية والمعرفية لعدد (22102 ) مستفيداً، وتنفيذ برنامج في مجال التوعية الرقمية لـ (60759) مستفيداً، واستفاد (72614) متدرباً ومتدربة من برنامج الحماية الفكرية، وأيضاً استفاد (23148) من المتدربين والمتدربات من برنامج التكامل المهني.

وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني أن عدد اللقاءات التوجيهية مع المتدربين والمتدربات المنعقدة بالمنشآت التدريبية بلغ (677) لقاءً، ووصل عدد الجلسات الإرشادية المقدمة للمتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد ما يقارب (1300) جلسة، وعقدت الإدارات العامة للتدريب التقني بالمناطق لقاءات إرشادية وتوجيهية مع المتدربين بلغ عددها (44) لقاءً.

وتعمل المؤسسة على تقديم برامج وخدمات التوجيه والإرشاد والتثقيف، بهدف بناء وتعزيز المفاهيم والقيم لدى المتدربين والمتدربات، ودعم السوك الإيجابي لديهم، وإيجاد بيئة آمنة ومحفزة للمتدربين والمتدربات.