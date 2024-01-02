إقالة روني من تدريب برمنغهام بعد عروض كارثية

أقال نادي برمنغهام سيتي في بيان رسمي الثلاثاء، المدرب الإنجليزي الشاب واين روني (38 عامًا) من منصبه بعد 3 شهور فقط من توليه المهمة، لسوء النتائج وتراجع ترتيب الفريق على لائحة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب).

أصبح برمنغهام سيتي على بُعد 6 نقاط فقط من مناطق الهبوط، حيث جمع الفريق 10 نقاط من 15 مباراة مع روني منذ توليه المسؤولية في أكتوبر الماضي.

في 15 مباراة مع المدرب روني، لم ينتصر برمنغهام سيتي سوى في مباراتين، وتعرّض للخسارة 9 مرّات، في حين سجّل 15 هدفًا واهتزت شباكه 30 مرّة.

واستمر روني في تجاربه التدريبية المخيبة، حيث أشرف من قبل على ديربي كاونتي الإنجليزي ودي سي يونايتد الأمريكي، وحقق فشلًا ذريعًا معهما.