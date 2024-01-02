أمير مكة يجري عملية جراحية ناجحة

جدة : البلاد

أجرى أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، بمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة أمس الاثنين.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي: “دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- مساء أمس الاثنين ١٩ / ٦ / ١٤٤٥ هجرية الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ جدة”.