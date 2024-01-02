المحليات

أمير مكة يجري عملية جراحية ناجحة

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       2 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أجرى أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد، بمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة أمس الاثنين.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي: “دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- مساء أمس الاثنين ١٩ / ٦ / ١٤٤٥ هجرية الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ جدة”.

وأضافت “أجرى سموه عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد.. حفظ الله سموه من كل مكروه، ومتعه بالصحة والعافية”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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