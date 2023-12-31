“مجموعة بن لادن السعودية تفوز بجائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني بالرياض”

الرياض : البلاد

حصلت مجموعة بن لادن السعودية على “جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني عن فئة العمارة في دورتها الأولى لعام 2023″، جاء ذلك في خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين 25 ديسمبر 2023م برعاية صاحب السمو الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس أمناء جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني تقديراً للتميز المعماري والابتكاري في تنفيذ برج صندوق الاستثمارات العامة.

وقد مثّل مجموعة بن لادن السعودية الرئيس التنفيذي لـشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة سامر بن محمد الخواشكي، والتي تعد إشادة بالدور الريادي الذي تلعبه المجموعة في تطوير مشاريع معمارية وعمرانية مبتكرة وتعكس الالتزام الثابت للمجموعة بتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في جميع مشاريعها، وتكريما لمنسوبيها الذين ساهموا في تنفيذ المشروع.

الجدير بالذكر أن جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني جاءت انطلاقاً من دور أمانة منطقة الرياض الرئد في تكريم وتشجيع التميز في مجال العمارة والتصميم وفي تحسين جودة مشاريع مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، لتحقق من خلالها غايات تحسين المظاهر العمرانية وتهدف إلى تعزيز جودة المشاريع وتعزيز مفاهيم الإبداع المعماري والعمراني.