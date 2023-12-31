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16 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ رفح متوجهة إلى قطاع غزة

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      31 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

منفذ رفح الحدودي : البلاد

 عبرت أمس الأول 16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

 يذكر أن مجموع الشاحنات الإغاثية السعودية التي عبرت منفذ رفح الحدودي حتى الآن 172 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة.

 يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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