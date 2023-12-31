10 سائقين سعوديين يستعدون للمشاركة في رالي داكار السعودية 2024

الرياض- هاني البشر
قبل 5 أيام من انطلاق النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024، أكمل المتنافسون استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة 46 للتحدي الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، الذي تحتضنه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي.
وسينطلق المشاركون من مدينة العُلا يوم 5 يناير المقبل، على أن تختتم المنافسات في ينبع يوم 19 يناير، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، الذين أكدوا بدء استعداداتهم للمشاركة في الرالي الأكثر تحدياً في العالم.
ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلةٍ تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن المملكة، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كم، منها 4827 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ويشارك في المُنافسات هذا العام 10 سائقين سعوديين هم: يزيد الراجحي في فئة تي 1، وإبراهيم المهنا في فئة “ستوك”، فيما يشارك صالح السيف ودانية عقيل ومشاعل العبيدان في فئة “تي 3″، ويشارك ياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة “تي 4″، كما يتنافس طارق الرماح في فئة “تي 5″، بينما يشارك عبدالحليم المغيرة في فئة الدراجات النارية، وهاني النومسي في فئة الكوادز.
ويعود السائق السعودي المخضرم يزيد الراجحي للمشاركة في رالي داكار السعودية للمرة العاشرة على التوالي، حيث سيشارك في فئة تي 1+ بروتوتايب، مع فريق أوفردرايف ريسنغ وعلى متن سيارة هايلوكس أوفردرايف. وكان الراجحي قد حقق المركز الثالث على الترتيب العام في نسخة عام 2022 حيث صعد لمنصة تتويج الرالي العريق للمرة الأولى في تاريخه، ولكن في النسخة الماضية لم تسر مشاركة النجم السعودي في رالي داكار كما يجب، حيث بقي ضمن المراكز الثلاثة الأولى حتى اليوم السادس، لكن كل شيء تهاوى على الطريق إلى الرياض حين واجه مشاكل ميكانيكية أعاقت حظوظه بتحقيق النجاح وأنهى السباق في المركز 37، ولكن يظل الراجحي من بين المرشحين للمنافسة على الفوز.
ويتنافس السائق صالح السيف هذا العام للمرة الخامسة على التوالي، في فئة المركبات الصحراوية خفية الوزن “تي 3″، ضمن فريق “دارك هورس” على متن مركبة “أو تي 3” من إنتاج شركة “جي رالي” البلجيكية، وقد سجل السيف أداءً قوياً منذ مشاركته الأولى في رالي داكار في العام 2020، عندما أنهى الرالي في المركز 12 على الترتيب العام، ولكنه قدّم أداءً مخيباً للآمال في النسختين التاليتين ولم يكمل الرالي خلالهما على الرغم من فوزه بالمرحلة الأولى في العام 2021، ليعود بقوة في العام الماضي ويسجل أفضل نتيجة له على الإطلاق بعدما أنهى الرالي في المركز السادس.
وتعود السائقة دانية عقيل للمشاركة في رالي داكار السعودية للمرة الثالثة على التوالي، في فئة تي 3 على متن مركبة “توروس تي 3” وضمن فريق “ويفيرز سبورت”. وتمتلك دانية سجلاً مبهراً حيث تعد أول امرأة على مستوى العالم تفوز بكأس العالم للكروس كانتري من الاتحاد الدولي للسيارات، فئة تي 3 عام 2021، كما كانت واحدة من أول سائقتين سعوديتين تكملان رالي داكار وأول امرأة عربية تنهي السباق في المراكز العشرة الأولى بعدما حققت المركز الثامن في فئة تي 3 في مشاركتها الأولى عام 2022. وتعرضت دانية لمشكلات في اليوم الرابع للمنافسات العام الماضي ما حرمها من تحسين ترتيبها العام وأنهت الرالي في المركز 28.
وللعام الثالث على التوالي، تشارك السائقة مشاعل العبيدان في منافسات رالي داكار السعودية، على متن مركبة “كان – أم”، وتعد مشاعل أول امرأة سعودية تحصل على رخصة للمشاركة في الراليات، كما شاركت في رالي داكار السعودية 2022 كواحدة من أول سيدتين سعوديتين أكملتا السباق وحصلت على المركز السابع عشر، كما أنهت السباق العام الماضي في المركز 24.