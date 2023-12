نجم برشلونة يخضع لعملية جراحية!

أعلن برشلونة أن الظهير الأيسر الدولي الإسباني ماركوس ألونسو (33 عامًا) سيخضع إلى عملية جراحية خلال الأسبوع المقبل، لإصابة قوية في الظهر.



وقال النادي الكاتالوني في بيان رسمي الأحد: إن ألونسو لم يجد حلًا سوى إجراء عملية جراحية، وإنه سيصدر بيانًا جديدًا بعد العملية لتوضيح حالة اللاعب.



لم يلعب ألونسو الجولات الـ8 الماضية في مسابقة الدوري الإسباني مع الـ(بلوغرانا) ومن المتوقّع أن يغيب في الفترة المقبلة لمدة تتراوح بين 6 و7 أسابيع.



انضم اللاعب الأعسر إلى برشلونة من تشيلسي صيف 2022 في صفقة انتقال حر، لكن لم يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب تشافي هيرنانديز.

[INJURY NEWS]

Next week, Marcos Alonso is to undergo surgery on the problems in the lumbar region of his back that have kept him sidelined in recent weeks. The club will be making an announcement immediately after to report on how the operation has gone. pic.twitter.com/yML6aZvRjQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 31, 2023