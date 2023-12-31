شاهد | أهداف مباراة توتنهام وبورنموث 3-1

انتصر توتنهام هوتسبير على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لواحد اليوم الأحد، لحساب مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

في ملعب (توتنهام هوتسبير ستاديوم) أكرم أصحاب الأرض وفادة بورنموث ورفعوا رصيدهم إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن أرسنال الرابع.

سجّل أهداف توتنهام ضد بورنموث كل من بابي سار في الدقيقة 9 وهيونغ مين سون (71) وريشارلسون (80) وقلّص للضيوف أليكس سكوت في الدقيقة 84.

وعاد الـ(سبيرز) إلى درب الانتصارات بعد هزيمة الجولة الماضية أمام برايتون (2-4) وبخسارته اليوم، توقفت سلسلة انتصارات بورنموث الأخيرة عند 4 انتصارات.

مشاهدة أهداف مباراة توتنهام وبورنموث 3-1