النائب العام يتفقد نيابتي المدينة المنورة والعلا

المدينة المنورة : البلاد

تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة والنيابة العامة بمحافظة العلا, التقى خلالها رؤساء وأعضاء النيابات ومنسوبيها.

وأكد معاليه تكثيف العمل المؤسسي في مباشرة الإجراءات الجزائية والحرص المستمر على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، خاصة قضايا الموقوفين والتحقق المستمر من تمتعهم من الضمانات المقررة لهم عبر الجولات الرقابية والتفتيشية لأعضاء الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.

كما التقى المستفيدين من النيابة العامة واستمع إلى شكاويهم وطلباتهم الجزائية ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.

يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للوقوف على جاهزية النيابات العامة في مختلف مناطق المملكة، ولقاء المستفيدين منها عن قرب وتلمس طلباتهم والاستماع لشكاويهم في هذا الخصوص.