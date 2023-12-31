الموارد البشرية..شراكة وتمكين.. 3,9 ملايين موظف سعودي في سوق العمل

البلاد -الرياض

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تحقيق إستراتيجيتها لرفع كفاءة سوق العمل في المملكة ، وتعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات من خلال قرارات التوطين والسياسات المرتبطة بها، والجهود الاقتصادية والمبادرات.

وفي تقرير حديث ، كشفت الإحصاءات السجلية لنظامي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية، أن الإجمالي العام للموظفين السعوديين (ذكوراً وإناثاً) المسجلين في سوق العمل السعودي بلغ 3,921,321 موظفاً بنهاية الربع الثالث لعام 2023م، حيث شكل الموظفون (الذكور) ما نسبته 60.1 % من الإجمالي العام، بعدد بلغ 2,357,785 موظفاً، في حين كانت نسبة (الإناث) من الإجمالي العام 39.9 %، وبعدد بلغ 1,563,536 موظفة.

وشكل العاملون السعوديون (الذكور والإناث) الخاضعون لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية النسبة الأعلى بـ 68.8 % من الإجمالي العام، وبعدد بلغ 2,696,797 موظفاً، وقد سجل عدد (الذكور) 1,641,761 موظفاً، وسجل عدد (الإناث) 1,055,036 موظفة.

ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد السعوديين العاملين (الذكور والإناث) وفق نظام ولوائح الخدمة المدنية 1,224,524 موظفاً، وبنسبة شكلت 31.2 % من الإجمالي العام. بلغ عدد (الذكور) فيها 716,024 موظفاً، فيما بلغ عدد (الإناث) 508,500 موظفة.

وأظهرت البيانات بحسب الفئات العمرية، أن الفئة العمرية للموظفين السعوديين ما بين (30 – 43) هي الأعلى من بين الفئات العمرية الأخرى، وبعدد بلغ 667,100 موظف، شكلت ما نسبته 17 % من الإجمالي العام للموظفين (الذكور والإناث)، تلاها، الفئة العمرية (35 – 39) وبعدد بلغ 640,496 موظفاً، وبنسبة بلغت 16.3 %. ثم الفئة العمرية ما بين (25 – 29)، وبعدد بلغ 629,475 موظفاً، وبنسبة بلغت 16 %، ثم الفئة العمرية ما بين (40 – 44)، وبعدد بلغ 585,734 موظفاً، وبنسبة بلغت 14.9 %.

الإستراتيجية والهوية

وسبق أن دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية ، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، الإستراتيجية والهوية الجديدة للصندوق تحت شعار “شراكة وتمكين” ، منوها بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة لتنمية رأس المال البشري، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل.

وقال: “إن الإستراتيجية الجديدة للصندوق ستسهم في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الاقتصادية، وتنمية القطاعات الواعدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الموِّلدة للوظائف النوعية، وتحسين وتطوير برامج الإرشاد والتدريب والتمكين، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب.

وأضاف: “لدينا رؤية طموحة يقودها سمو ولي العهد –حفظه الله-، وجيل مميّز وشغوف للعمل والريادة، وقطاع خاص شريك وفاعل في التنمية الوطنية، وهذه الممكنات أسهمت في صياغة التوجهات الرئيسة لإستراتيجية الصندوق، وبناء مستهدفاته ومؤشراته، وبرامجه.

وأشار المهندس الراجحي إلى أنه بحلول عام 2030م، يستهدف الصندوق بأن يسهم بشكل مباشر في توظيف 40 % من إجمالي الطلب على الوظائف بالمملكة الذي يقارب 3 ملايين عملية توظيف تراكمية، ولتمكين تحقيق هذا المستهدف، يسعى الصندوق إلى توسيع نطاق وصوله من خلال زيادة الإسهام في التوظيف بنسبة 45 %، ورفع مستويات الاستدامة لمن تم توظيفهم إلى أكثر من 50 %، وذلك وفق أفضل المقارنات المعيارية الدولية.

كما سبق وأن وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني السعودي، على الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، التي جاءت تلبية لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات ، مؤكدا أن الاستراتيجية جاءت أيضا لتطوير برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.