القصيم تسجّل أعلى كميات هطول الأمطار

الرياض : واس

سجّلت منطقة القصيم أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ (38.0) ملم في البطين بمحافظة بريدة، وذلك ضمن (7) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الأحد 31 ديسمبر 2023م.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت (93) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم السبت 30 ديسمبر حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد 31 ديسمبر، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والباحة، والجوف).

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في مزارع خروب بمحافظة شقراء (21.0) ملم، وفي الحريق – شقراء سجلت (15.5) ملم، فيما سجّلت منطقة القصيم (19.2) ملم في الشقة العليا بمحافظة بريدة، و (16.0) ملم في شري، وفي المنطقة الشرقية سجلت القاعدة الجوية في حفر الباطن (12.8) ملم، والقيصومة (7.2) ملم.

وبيّن التقرير تسجيل منطقة عسير (6.2) ملم في النماص، و(3.4) ملم في بني عمرو – النماص، بينما سجلت منطقة حائل (13.4) ملم في الكهفة، و(8.3) ملم في السعيرة بمحافظة الشنان، فيما سجلت منطقة الباحة (15.0) ملم في بلجرشي، و(2.6) في مدينة الباحة.