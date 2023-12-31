«الحمضيات» تستقطب مستثمري الصناعات التحويلية

البلاد ــ حائل

ازدهرت زراعة الحمضيات بمنطقة حائل على مدى عدد من السنوات الماضية وتأصلت تلك الزراعة في أيقونة المنطقة ليتوارثها العديد من الأجيال المهتمين والشغوفين ‏بالزراعة بالمنطقة. وتعود أهمية منطقة حائل زراعياً على مستوى المملكة لما تتمتع به من أجواء مناخية معتدلة وتربة خصبة ‏ومياه بجودة عالية المناسب لزراعة الحمضيات ولعدد من الأصناف الأخرى فضلاً عن الخبرات المتراكمة لدى المزارعين‏.



وتنظم منطقة حائل سنوياً عددًا من المهرجانات الزراعية ومن ضمنها مهرجان “حمضيات حائل”، الذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية بالمنطقة، بهدف التعريف بأنواع الحمضيات التي تشتهر بها المنطقة، وتبادل الخبرات والتجارب الزراعية بين المزارعين والمهتمين لتطوير منتجاتهم ‏الزراعية وتعزيز الحراك الاقتصادي ‏وفتح نوافذ تسويقية للمزارعين، واستهداف أسواق جديدة داخلية وخارجية، إضافة إلى فوائد الحمضيات الغذائية والدوائية، وقدرتها على محاربة الأمراض الفيروسية لأنها غنية بالفيتامينات والألياف الضروريةذ لصحة الإنسان، وخاصة فيتامين سي c.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بمنطقة حائل المهندس خالد بن عبدالمحسن الباتع أن فعاليات مهرجان الحمضيات في نسخته الثالثة والذي تشهده المنطقة هذه الأيام ، يقدم خلاله أصناف عديدة ومميزة من منتجات الحمضيات ليطلع عليها المزارعون والمستثمرون والزائرون ، ولإعطاء صورة توضيحية عن ما تتميز به منطقة حائل من ميز نسبية عالية في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن مزارع الحمضيات في المنطقة تنتج أكثر من 10 آلاف طن سنويا، بمساحة تقدر بـ1400 هكتار، تمثل ما نسبته 30 % من الاستهلاك المحلي، كما شكلت ما نسبته 46 % من ‏إجمالي صادرات ‏المملكة من الحمضيات للعام 2022م وفق إحصائيات وزارة البيئة ‏والمياه والزراعة‏، لافتًا النظر إلى أن نسبة تزايد المساحات المزروعة بالحمضيات بمنطقة حائل جاوزت 5 % سنويا، لتشهد بذلك إقبالا متزايدًا على زراعة الحمضيات بالمنطقة والتوسع فيها .