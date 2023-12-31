الترتيبات التنظيمية للهيئة.. بيئة استثمارية واعدة للرياضات الإلكترونية

البلاد – جدة

تهدف الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، والعمل. وطبقا للترتيبات التنظيمية التي نشرتها “أم القرى” ، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

وحددت الترتيبات التنظيمية مهام وأهداف الهيئة ومنها:

– اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

– الإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

– وضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.

– وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع.

– إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

– جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة بالقطاع.

– التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع.

– إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها.

– عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.

– دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

– تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.

– العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع.