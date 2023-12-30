فنتك السعودية توقع مذكرة تفاهم مع “كيندريل” لتصبح شريك تمكيني لشركات التقنية المالية

الرياض : البلاد

وقّع فنتك السعودية وكيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD)، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، مذكرة تفاهم للمساعدة في تسريع اعتماد الابتكارات المتقدمة في المملكة العربية السعودية بين رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية في مجال التقنية المالية (fintech).

يعد هذا التعاون جزءًا من برنامج تمكين شركات التقنية المالية (مكن)، وهو مبادرة من فنتك السعودية وبدعم من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية. ويهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال مجال التقنية المالية على الوصول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يتماشى البرنامج مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يدعم الهدف الاستراتيجي لـ “رؤية السعودية 2030” واستراتيجية المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.

فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي (ساما) بالشراكة مع هيئة السوق المالية في إبريل 2018 كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية وبهدف تحويل المملكة إلى مركز مبتكر التقنية المالية ، وتسهيل البنية التحتية وتنمية القدرات والمواهب، وتقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة طوال مراحل تطورهم. وفقاً لتقرير التقنية المالية السنوي الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) ، ارتفع عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة العربية السعودية بنسبة 300% تقريباً منذ عام 2021، مما أدى إلى جني إيرادات إجمالية قدرها 2.8 مليار ريال سعودي (746.4 مليون دولار أمريكي) في عام 2022.

وبموجب مذكرة التفاهم، تهدف كيندريل إلى دعم رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة عبر توفير منصة سحابية آمنة ومدارة بالكامل تعمل كحاضنة لهذه الشركات. مما يسمح للشركات الناشئة بالتركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها، ونماذجها الأولية، وحالات استخدام تلك المنتجات والخدمات قبل البحث عن التمويل. طوال فترة الحضانة، ستزوّد كيندريل الشركات الناشئة بالدعم الفني والموارد الإضافية لدعم تحويل الأفكار إلى ابتكارات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

كما ستشارك شركتي فنتك السعودية وكيندريل في استضافة ندوات، وفعاليات، وورش عمل تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف، وفرص التواصل، و ترويج التحديثات داخل مجتمع التقنية المالية.

وقال أندرياس بيك، نائب الرئيس والمدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى كيندريل: «نفخر بشراكتنا مع فنتك السعودية وأن نكون الشركة الممكن لنعمل على تمكين قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الشراكة سنعمل معاً على مساهمة في نمو قطاع الخدمات المالية كما وسنقوم بتسهيل وتطوير عروض مبتكرة ذات قيمة مضافة في مجال الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء.»

وبحضور الفريق القيادي من كلا المنظمتين، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل نزار الحيدر، مدير عام مبادرة فنتك السعودية وأندرياس بيك، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا.