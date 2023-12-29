الرياضة

أنشيلوتي يجدد عقده مع ريال مدريد إلى 2026

محمد ابو الوفاaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      29 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أنشيلوتي يجدد عقده مع ريال مدريد إلى 2026

جدد ريال مدريد عقد مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى صيف 2026 حسب بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، ليقطع الطريق على منتخب البرازيل.

 

أنشيلوتي (64 عامًا) كان قريبًا من الانتقال لتدريب منتخب البرازيل مؤخّرًا، غير أن ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز تمكّن من الإبقاء على خدمات مدربه.

 

ويقود أنشيلوتي (لوس بلانكوس) في فترة ثانية بعد أن أشرف على خدماته بين عامي 2013 و2015، حينما حصد معه 4 ألقاب في موسمين متتاليين.

 

في فترته الثانية التي بدأها صيف 2021 خلفًا للمستقيل زين الدين زيدان، حقق أنشيلوتي نجاحات قوية مع ريال مدريد منها الفوز بدوري أبطال أوروبا 2022.

 

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