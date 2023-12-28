محافظ جدة يستعرض المشاريع الحالية والمستقبلية لشركة البحر الأحمر الدولية

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة اليوم، اجتماعاً لاستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية لشركة البحر الأحمر الدولية بالمحافظة، ومشروع منتجع “ثول” الخاص، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محافظة جدة المهندس أيمن بن يوسف منسي ، وكبير الإداريين بشركة البحر الأحمر الدولية أحمد بن غازي درويش، والمدير التنفيذي للتطوير بشركة البحر الأحمر الدولية بدر بن سلطان الثبيتي .

واستعرض سموه خلال الاجتماع مشروع منتجع “ثول “، الذي تنفذه شركة البحر الأحمر الدولية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ويمثل وجهة حصرية على جزيرة خاصة، والتي من المقرر أن يستقبل أول زواره في العام القادم 2024م .

ويقع المنتجع على جزيرة رملية صغيرة تبلغ مساحتها 17 ألف متر مربع في أرخبيلٍ مرجاني على ساحل البحر الأحمر، ويضم فيلا رئيسية، وأيضاً يحتوي على نادي ” الشاطئ” ، ونادٍ رياضي، ومركز صحي .